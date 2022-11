Tráfego na Serra do Corvo Branco é liberado como opção à Serra do Rio do Rastro

A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE) liberou, na manhã desta terça-feira (29), o tráfego de veículos na Serra do Corvo Branco, por prazo ainda indeterminado, para que sirva como rota alternativa à Serra do Rio do Rastro, onde ocorreram deslizamentos devido às fortes chuvas em Santa Catarina.

Equipes coordenadas pela SIE trabalham na remoção do material da pista. A situação das encostas e o risco de novas ocorrências são monitorados por uma equipe técnica multidisciplinar. A recomendação é de que motoristas optem pelo deslocamento na Serra do Corvo Branco, que apresenta condições mais favoráveis devido às obras emergenciais de recuperação e drenagem pelas quais vêm passando desde maio.

“As obras emergenciais na Corvo Branco estão bastante adiantadas, o que permite uma passagem mais segura aos usuários da rodovia. Pedimos para que as pessoas optem pela via mais adequada”, orienta o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, tenente-coronel Thiago Vieira.

Serra interditada no Norte do Estado

No Norte de Santa Catarina, a Serra Dona Francisca estava interditada desde a noite de segunda-feira (28) e tem sido liberada gradativamente, com monitoramento da Polícia Militar Rodoviária de SC (PMRv). Houve deslizamentos no trecho, que foram limpos, mas a Defesa Civil apontou risco de novos incidentes.

“Estamos trabalhando incansavelmente nos trechos de risco. Interditar uma via não é uma decisão fácil, mas se for necessário novamente, o faremos. O mais importante agora é preservar a vida das pessoas”, destaca Vieira.