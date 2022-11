Covid-19: vacinas bivalentes devem começar a ser entregues em dezembro

Os primeiros lotes da vacina bivalente devem começar a ser entregues em dezembro. A previsão é da Pfizer, que tem acordo com o Brasil para o fornecimento de todas as vacinas disponíveis e aprovadas pela Anvisa. A quantidade de doses ainda não foi divulgada.

A entrega da vacina bivalente ao Brasil está em negociação há, pelo menos, dois meses.



De acordo com a decisão da Anvisa, as vacinas bivalentes podem ser aplicadas no Brasil como dose de reforço na população acima de 12 anos. Os frascos são identificados com tampa na cor cinza. Cada um contém seis doses e o imunizante não deve ser diluído.



Vale lembrar que as vacinas aprovadas são: bivalente BA.1 e Bivalente BA4/BA5 que protegem contra a cepa original, registrada pela primeira vez em Wuhan, na China, e contra as subvariantes da Ômicron correspondentes.



O Ministério da Saúde destaca a importância da dose de reforço. Cerca de 77 milhões de brasileiros precisam tomar essa dose e para isso têm que procurar os postos de vacinação. O ministro Queiroga ressaltou que o reforço aumenta em mais de cinco vezes a proteção contra casos graves e mortes.