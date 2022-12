Na Serra do Corvo Branco, em Grão Pará, uma rachadura gigante surgiu em um trecho da SC-370.

Segundo a SIE (Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade Urbana), uma equipe já está no local avaliando a situação, e o tráfego, neste momento, ocorre em meia pista. A Defesa Civil também monitora o trecho.

tráfego no local, que estava em obras, foi liberado na terça-feira, 29, como rota alternativa à Serra do Rio do Rastro, onde ocorreram deslizamentos nos últimos dias.