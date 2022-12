Estamos em uma época super movimentada na área de esportes e jogos em geral, principalmente no Brasil. E se você ainda não fez sua primeira aposta esportiva legal, esta é a época perfeita para fazê-lo. Se você estiver interessado no grande torneio internacional de futebol ou quiser acompanhar a temporada de seu jogador favorito de futebol, existe uma infinidade de oportunidades para apostar em esportes no Brasil.

Se você é novato em apostas esportivas em nosso país, aprendendo quais termos de apostas esportivas correspondem com que esporte pode parecer um pouco complexo, mas calma, reunimos um rápido e útil guia de apostas esportivas para que você comece seus jogos.

Guia de apostas em livros de esporte, glossário, termos

Antes de jogar e começar a entender na prática o que são as apostas esportivas no Brasil hoje em dia, certifique-se de conhecer os termos de apostas comuns que você verá. Existem dezenas de maneiras de apostar em esportes, e este útil guia de apostas esportivas pode ajudá-lo a descobrir o que significa algumas das mais populares terminologias de apostas esportivas.

Spread: Se o futebol é seu favorito, as apostas em spread são para você.

Moneyline: Se você não conseguir o suficiente para o maior torneio de futebol, esta é a forma de apostar nele. Se a Argentina estiver listada como a favorita contra o México, isso significa que uma aposta pelos Hermanos vai render menos do que uma aposta pelos mexicanos.

Acima/Abaixo ou Over/Under: Estabeleça quantas ocorrências acontecerão de gols, escanteios, cartões amarelos, faltas, ou o que estiver disponível. Por exemplo, aposte que o jogo terá mais que 2.5 gols – e por que 2.5? Bem, porque aí não fica dúvidas de que com 2 gols você perde e com 3 gols ou mais você ganha.

Apostas Futuras: Olhando em frente para a próxima temporada de futebol? Faça uma aposta de futuros, que é quando você aposta em um evento esportivo ou temporada bem no futuro. A programação do futebol profissional foi lançada para a próxima temporada, portanto, os futuros do futebol estão prestes a ser muito populares. Agora é o momento perfeito para verificar quando os times rivais estarão na cidade para enfrentar seu time favorito de futebol e fazer suas apostas de futuros de futebol.

Apostas ao vivo: As casas de apostas esportivas ajustaram certos resultados à medida que o jogo avança, para que você possa apostar junto com seus times favoritos. As apostas ao vivo são especialmente divertidas durante os jogos de beisebol, quando você pode apostar entre as entradas e ganhar antes do próximo começar.

Diferenças entre apostas online e apostas presenciais

Se você quiser apostar em esportes, você pode fazê-lo em um local físico, em seu dispositivo móvel, ou em casa, em seu computador. Para fazer uma aposta em uma casa de apostas, você deve primeiro fazer fila, depois pagar sua aposta com dinheiro e receber um bilhete impresso como prova de sua transação. Isso em países onde a prática é legal, o que não é o caso do Brasil.

Outra distinção é a conveniência de apostar ao vivo (fazer uma aposta em um jogo depois de já ter começado) via internet. Assim, você pode acompanhar o jogo ao vivo e fazer seus palpites em tempo real, sem depender de adivinhar como atuará uma determinada equipe.

Isso sem contar que os métodos de pagamento de jogos online são muito mais convenientes, com você podendo fazer apostas com Pix, cartões de crédito e débito, criptomoedas, carteiras virtuais, ou como bem preferir. Ainda existem casas de apostas brasileiras https://hellsbet.com/pt-br/ que oferecem bônus de apostas grátis, sem depósito, para você começar a experimentar esta diversão no seu tempo livre.