Mega-Sena: ninguém acerta, e prêmio acumula em R$ 135 milhões; veja dezenas

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.547 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado, 10, em São Paulo, e o prêmio acumulou em R$ 135 milhões, valor estimado para o sorteio da próxima quarta, 14.

Confira as dezenas sorteadas: 10 – 25 – 31 – 37 – 38 – 57.