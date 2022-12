Chuva de meteoros atinge pico na madrugada desta quarta-feira

São esperadas quedas de cerca de cem meteoros por hora; fragmentos de corpos celestes poderão ser vistos a olho nu no céu de todo Brasil.

Uma das maiores chuvas de meteoros registradas no Brasil terá seu pico na madrugada desta quarta-feira (14). São esperadas quedas de cerca de cem meteoros por hora. Fragmentos de corpos celestes, como asteroides, os meteoros poderão ser vistos a olho nu no céu de todo o Brasil.

O físico Claudio Bevilacqua, do Observatório Astronômico da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), explica que a previsão é de cem a 120 meteoros por hora e que eles podem atingir 35 quilômetros por segundo.

A previsão de início da chuva de meteoros desta madrugada é em torno das 22h desta terça (13), quando nasce a constelação de Gêmeos, que dá origem ao seu nome: Geminídeas.

O pico do fenômeno ocorre entre 0h e 1h de quarta, momento ideal para visualizar os meteoros mais brilhantes. Ele destaca que o brilho dos fragmentos fica prejudicado pela poluição luminosa das cidades.

Por isso, a melhor observação é feita em lugares mais escuros, longe das luzes, como o campo. Ainda assim, o fenômeno poderá ser visto a olho nu em todos os estados do Brasil.

O pesquisador Carlos Fernando Jung, responsável pelo Observatório Espacial Heller & Jung, localizado em Taquara, na região metropolitana de Porto Alegre, conta que o fenômeno acontece todos os meses de dezembro, quando a Terra entra na mesma órbita desses fragmentos.

Eles, então, são atraídos pela Terra e alguns conseguem passar pela atmosfera, formando a chuva de meteoros. Esta, que já cai há duas semanas, é originária do cometa Phaethon.