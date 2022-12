Cobra Jararaca é encontrada por casal no quarto em cima da cama em cidade catarinense

O Corpo de Bombeiros foi acionado para capturar uma cobra em linha Aparecida, no interior de Itapiranga, município do Extremo Oeste catarinense. A guarnição foi chamada por um casal, na noite da última segunda-feira, 12, por volta das 22h30.

No local foi encontrada uma cobra, da espécie Jararaca, em cima da cama do casal. Os proprietários disseram que estavam dentro de casa quando perceberam a presença do réptil.

A equipe da guarnição realizou a captura do animal e posteriormente a soltura em local de mata.

Os bombeiros orientam sobre a importância de cuidados redobrados com as cobras nesta época do ano, para evitar acidentes.