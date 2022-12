PORTO DE SANTOS SERÁ REBATIZADO COM NOME DE PELÉ

Para homenagear o legado de Pelé, que morreu na última quinta-feira, 29, o futuro ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, irá incluir o nome do ex-jogador no Porto de Santos, localizado em São Paulo.

Considerado um dos maiores atletas de todos os tempos, Pelé teve uma longa carreira no clube de futebol Santos, que recebe o nome da região onde ele também será enterrado na próxima segunda-feira, 2. O Porto de Santos é o maior complexo portuário da América Latina e um dos maiores do mundo.

Ao longo de sua carreira, Pelé fez história com a camisa do Santos, clube que o revelou para o mundo e pelo qual foi considerado o maior jogador de futebol da história. Ainda não há previsão para quando a homenagem deve ser realizada.

“O Rei Pelé fez o Brasil ser conhecido e reconhecido no resto do mundo, parou uma guerra e alcançou tudo que um atleta podia. Brilhou com a 10 do Santos e da Seleção.

Com informações: Jovem Pan