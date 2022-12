Mega da Virada: sorteio de R$ 500 milhões acontece neste sábado e ainda dá tempo de apostar

Neste sábado, 31, último dia de 2022, acontece o sorteio das seis dezenas da Mega da Virada, pelo concurso n° 2550 da Mega-Sena. Será o maior prêmio da história da loteria, estimado em R$ 500 milhões (valor 32% superior ao prêmio de 2021, que foi de R$ 378 milhões).

As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até as 17h (horário de Brasília), nas mais de 13 mil lotéricas ou no site ou aplicativo Loterias Caixa (o app está disponível para Android e iOS). Os clientes da Caixa também podem fazer as apostas pelo internet banking.

O sorteio acontecerá às 20h, e o valor da aposta “simples” (com 6 números) é de R$ 4,50. Neste ano, a quantidade máxima de números que pode ser escolhida em uma mesma aposta passou de 15 para 20, o que dá mais opções aos apostadores para fazer suas combinações numéricas.

A Mega da Virada não acumula. Do valor destinado aos prêmios, 62% vai para quem acertou os 6 números; 19%, para quem acertou a quina; e 19%, para quem acertou a quadra.

Ao contrário dos sorteios regulares da Mega, se ninguém acertar os 6 números sorteados, o prêmio é dividido entre os acertadores da quina (5 números). Se ninguém acertar a quina, todo o dinheiro é dividido entre quem acertou a quadra (4 números).