CRLV obrigatório: a partir de agora motoristas devem andar com o documento

O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) é um dos documentos mais importantes para todos os condutores do Brasil. Quem é pego sem ele pode ser penalizado. O certificado é obrigatório e está disponível em duas versões: física ou digital. Aprenda a como ter acesso a ele para ficar na legalidade.

É melhor nem pensar em rodar por aí sem o CRLV ao seu lado. O documento é a garantia de que o carro está em perfeitas condições para circular. O motorista que é parado em uma fiscalização de trânsito deve obrigatoriamente apresentar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o certificado em questão.

CRLV obrigatório

Quem é parado em uma blitz ou qualquer tipo de fiscalização e não está com o certificado em mãos pode receber uma multa, além de pontos na carteira de motorista. É por isso que a dica para que os condutores é que tenham atenção à versão mais recente do documento e o mantenham sempre alguma versão do CRLV por perto.

O certificado é emitido todos os anos para comprovar a situação regular do veículo, contudo é importante ter atenção: não é obrigatório ter o documento físico, pois há opção de baixá-lo no celular e mantê-lo sempre à mão.

Em resumo, o motorista pode usar o documento que for mais viável para ele. A versão digital é uma boa aposta para aqueles que são mais desatentos e esquecem a carteira em casa com mais frequência. No celular é garantido!

Para consegui-lo, o condutor não pode estar com nenhuma pendência, como com multas a pagar. Só assim o proprietário do veículo consegue emitir o CRLV obrigatório.

Por meio dele, os agentes de trânsito conseguem identificar as irregularidades. O documento indica, por exemplo, se o carro pode circular sem colocar o motorista e mais pessoas em risco.

Até 2020, o certificado chegava na casa dos donos de veículos por meio dos Correios, então depois que o documento deixou de ser entregue, muitos ficaram menos atentos. Para acessar a versão mais atual e digital, basta procurá-lo no aplicativo da CNH ou ir no site da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

Siga o passo a passo:

Faça login no aplicativo;

Vá em “Veículos”

Clique em “Adicionar um CRLV”;

Preencha os dados solicitados e o código de segurança disponível no Certificado de Registro do Veículo.

Fonte: Concursos Brasil