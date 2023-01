CPMRv APRESENTA BALANÇO FINAL DA OPERAÇÃO RÉVEILLON 2022/2023

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) informou na noite desta segunda-feira, 2, os números finais da Operação Réveillon. As ações iniciaram às 19h da última sexta-feira, 30 e seguiram até às 7h desta segunda-feira, 2. Destaque para a redução no número de acidentes e de mortos em acidentes nas rodovias estaduais.

Ao todo, foram registrados 46 acidentes, em comparação aos 55 contabilizados em 2022. Destes, 26 foram com vítimas e 20 sem vítimas. Os números apontam 84 veículos envolvidos, em comparação aos 80 do ano anterior e 32 pessoas feridas, contra 33 do ano de 2022.

Felizmente, o número de mortos também sofreu uma redução de 100%. Em 2022, duas pessoas perderam a vida nas rodovias estaduais de Santa Catarina, contra zero mortes registradas no mesmo período deste fim de ano.

POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA

Nas rodovias estaduais, preservando a ordem e protegendo a vida!

🚨Emergência!? Ligue 📞198!

Fonte: PRMSC