BR-282 terá trecho interditado neste domingo; veja qual

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), divulgou nesta sexta-feira (13), que o trânsito da BR-282 será interrompido, no domingo (15), a partir das 7h. A interdição deve acontecer em ambos os sentidos da rodovia, no km 22 e no km 23, no município de Santo Amaro da Imperatriz.

A via será fechada para a execução de serviço de poda e supressão da vegetação que possa oferecer risco de queda sobre a pista. A ação deve durar poucos minutos, sem prejuízos ao trânsito da BR-282.

Após a realização do serviço, o tráfego irá operar no sistema de PARE E SIGA para a limpeza da pista. O DNIT orienta que os motoristas fiquem atentos à sinalização instalada no trecho, alertando para a interdição.