Coronavírus em SC: Governo do Estado planeja imunização em massa contra a Covid-19 em cidades com alta incidência e letalidade

O Governo do Estado planeja a vacinação em massa contra a Covid-19 em cidades com altas taxas de incidência, transmissão, letalidade e vulnerabilidade. A Secretaria da Saúde iniciou conversas técnicas que têm como objetivo acompanhar a celeridade da resposta de imunização. A intenção é seguir exemplos concretos de sucesso, como o da cidade de Serrana, no Estado de São Paulo, onde se reduziu em quase 100% as mortes por Covid-19 quando mais de 95% da população adulta foi vacinada.

O governador Carlos Moisés da Silva anunciou que a intenção com essa observação da resposta de imunização em municípios catarinenses é trazer universidades e pesquisadores para o acompanhamento dos resultados obtidos pela aplicação das doses e para que as futuras gerações possam aproveitar os estudos alcançados. “Vamos aplicar a primeira e segunda doses, fora do cronograma oficial do estado, para que a gente possa fazer pesquisas a respeito do processo de imunização”, explicou Carlos Moisés.

O compromisso é que o calendário vacinal seja cumprido até o dia 23 de outubro e que possibilite que todos os catarinenses tenham imunidade à doença. A avaliação da celeridade da resposta das vacinas, primeira e segunda dose, será a partir do segundo semestre. Isso será feito fora do cronograma do programa nacional de imunização (PNI), de acordo com o governador .

Governo do Estado realizará eventos testes com população vacinada

Com a aceleração da vacinação em Santa Catarina, o Governo do Estado pretende, também no segundo semestre deste ano, realizar eventos testes com pessoas que estejam com o esquema vacinal completo.

A ideia é que sejam promovidos shows, feiras e eventos em que poderá ser observado o comportamento do vírus em momentos como estes. Os detalhamentos da realização destes eventos testes foi pauta de reunião nesta quarta-feira, 9, entre Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina (Santur), Secretaria de Estado da Saúde e representantes de entidades do segmento.

Além da realização de um congresso, um evento cultural, uma feira e um jantar, será incluída nos testes uma atividade esportiva, promovida pela Fundação Catarinense de Esporte (Fesporte), que também participou da reunião desta quarta-feira.

Outro avanço importante foi o anúncio de que Santur está finalizando a contratação da ferramenta de rastreamento que será disponibilizada para monitorar a participação de público nesses eventos.

Por Karla Lobato

Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Saúde – SES