SC registra alta de 21,1% na exportação de carne suína em novembro

O Estado de Santa Catarina exportou 56,8 mil toneladas de carne suína in natura, industrializada e miúdos em novembro deste ano. Isso significa uma alta de 21,1% em relação aos embarques do mês anterior e de 12,1% na comparação com novembro de 2022. Os números são divulgados pelo Ministério da Economia e sistematizados pelo Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola.

As receitas de novembro foram de US$ 127,2 milhões, crescimento de 21,2% na comparação com as do mês anterior. No acumulado de janeiro a novembro, o Estado catarinense exportou 595,5 mil toneladas, com receitas de US$ 1,43 bilhão, altas de 8,6% e 10,6%, respectivamente, em relação às exportações do mesmo período do ano anterior.

O governador Jorginho Mello destaca o comprometimento do agronegócio: “os números demonstram a força do nosso setor produtivo e mais do que isso, o compromisso em fornecer produtos de excelência. O catarinense produz e vende pra mais de 75 países no mundo”, afirma.

O secretário de Estado da Agricultura, Valdir Colatto, lembra que Santa Catarina é o maior produtor e exportador de carne suína e se mantém como referência em saúde animal e defesa agropecuária. “Nosso Estado foi responsável por 54,5% da quantidade e 56% das receitas das exportações brasileiras de carne suína deste ano. Os resultados positivos desse período também correspondem ao crescimento dos embarques para a maioria dos principais compradores. em especial as Filipinas, Chile e Japão. Esse é o reflexo do trabalho e responsabilidade de toda cadeia produtiva com a sanidade animal e com a produção de qualidade”, destaca Colatto.

Frangos

Santa Catarina exportou 91,4 mil toneladas de carne de frango in natura e industrializada em novembro de 2023, alta de 10% em relação aos embarques do mês anterior e de 9,5% na comparação com os de novembro de 2022. As receitas foram de US$172,6 milhões, crescimento de 7,8% em relação às do mês anterior.

No acumulado de janeiro a novembro, as exportações atingiram 993,3 mil toneladas e US$2,08 bilhões, altas de 6,9% e 3,9% em relação ao mesmo período do ano passado, respectivamente. O Estado foi responsável por 23,6% das receitas geradas pelas exportações brasileiras de carne de frango nos onze primeiros meses deste ano.

Totalização da exportação de carnes

Segundo o analista da Epagri/Cepa, Alexandre Giehl, no total, Santa Catarina exportou 157,4 mil toneladas de carnes em novembro (frangos, suínos, perus, patos e marrecos, bovinos, entre outras), alta de 15% em relação aos embarques do mês anterior e de 10% na comparação com os do mesmo mês de 2022.

No acumulado de janeiro a novembro, o Estado exportou 1,67 milhão de toneladas, com receitas de US$ 3,67 bilhões, altas de 7,2% e 5,4%, respectivamente, em relação ao mesmo período do ano anterior.

Por Andréia Cristina Oliveira/ Assessoria de Comunicação / Secretaria de Estado da Agricultura