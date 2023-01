Yoki anuncia fechamento da maior unidade no Paraná com corte de 1 mil empregos

A General Mills anunciou o fechamento da maior unidade da Yoki no Paraná, localizada na cidade de Cambará, no norte do Estado, por meio de comunicado enviado à imprensa nesta terça-feira (10). A previsão é que a fábrica seja desativada no final deste ano.

O encerramento das atividades no município de 26 mil habitantes representa o corte de 750 vagas de empregos diretos e cerca de 300 postos de trabalhos indiretos, o que pode impactar cerca de 1 mil famílias na região. A unidade no Norte Pioneiro é a maior da empresa no Paraná e com o fechamento, a operação estadual será concentrada em Paranavaí, Noroeste, na outra fábrica da Yoki, que tem cerca de 200 empregados diretos.

De acordo com a Prefeitura de Cambará, a transferência da unidade para o interior de Minas Gerais, significa uma queda de R$ 6 milhões no orçamento municipal, montante proveniente do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).

A secretária municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Agronegócio e Inovação de Cambará, Angélica Cristina Cordeiro Moreira, disse que a Prefeitura foi surpreendida com a notícia, pois preparava propostas de incentivo e tinha uma área para expansão da fábrica, que possui seis pavilhões. A unidade de produção de alimentos funciona há 42 anos na cidade e foi adquirida em 2012 pela General Mills.

Moreira relatou que o Município foi comunicado do encerramento das atividades em um rápido encontro com diretores da grupo. A principal preocupação da secretária é que a empresa não teria sinalizado interesse na venda do local para concorrentes do setor alimentício, o que poderia desativar a principal fábrica de Cambará após quatro décadas.

“Pedimos para a direção do grupo repensar essa atitude, pois é muito importante manter os empregos, pois isso tem impacto na economia regional e no comércio local. Os empregados foram comunicados, rapidamente, e temos dúvidas se a unidade será mantida até dezembro de 2023, pois já houve uma mudança na logística e produção no final de 2021 e funcionários já informaram sobre paralisação de parte das atividades nos últimos dias”, informou.

Questionado sobre a venda do espaço industrial, a empresa informou que uma consultoria independente especializada foi contratada para “intermediação com possíveis interessados na aquisição” da unidade. “Todos os interessados serão devidamente considerados e avaliados neste processo. A empresa está empenhada em negociar junto ao sindicato para chegar a um consenso quanto a um pacote justo de PDV. A empresa informa que uma próxima reunião com líderes sindicais foi agendada para a semana que vem para dar continuidade às negociações”, respondeu por meio da assessoria de imprensa.

Em nota, a General Mills justificou que irá reestruturar parte de suas operações no Brasil, transferindo as atividades de Cambará para a planta em Pouso Alegre (MG).

“Para minimizar os impactos desta decisão, a empresa já iniciou as negociações com os sindicatos de classe buscando oferecer, além das verbas rescisórias legais, um justo pacote de desligamento, com bônus de salários, extensão de benefícios – como vale-alimentação e assistência médica, além de incentivo extra por performance ao longo dos próximos meses, até o encerramento das atividades nesta unidade”, garantiu a General Mills.