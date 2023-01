Aneel confirma bandeira verde para fevereiro

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) confirmou, na sexta-feira (27), que será mantida a bandeira tarifária verde para o mês de fevereiro. Com a medida, que contempla todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional (SIN), não haverá acréscimo para além do que é gasto em cada residência ou estabelecimento.

A continuação da bandeira verde acontece em meio à boa condição de geração das usinas elétricas, influenciada sobretudo pelo recente período chuvoso. Para o Diretor-Geral da Aneel, Sandoval Feitosa, a notícia confirma as projeções realizadas pela Agência no ano passado que também apontam boas expectativas para os próximos meses.

Lançado em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada, especialmente quando as condições não são favoráveis, como nos períodos de seca. As bandeiras de cores verde, amarela ou vermelha (nos patamares 1 e 2) indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração.

No caso da bandeira verde, as condições de geração são favoráveis e não têm custo adicional. Na bandeira amarela, as condições são menos favoráveis e é cobrada uma taxa extra de R$ 2,989 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. Já na bandeira vermelha 1, é cobrada uma taxa de R$ 6,50 a cada 100 kWh.

Em 2021 também foi criada a bandeira de escassez hídrica para cobrir custos de geração, transmissão e distribuição de energia durante o período de seca, quando é preciso acionar as termelétricas, que custam mais caro. Essa bandeira vigorou até o começo de abril do mesmo ano, cobrando taxa de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos.