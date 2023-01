Pagamento do Bolsa Família começa mais cedo em fevereiro; confira calendário

O Ministério do Desenvolvimento Social divulgou as datas dos pagamentos do Bolsa Família para fevereiro. Como o mês é mais curto, contando apenas com 28 dias, a primeira parcela será liberada já no dia 13. O cronograma seguirá o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), começando pelo 1.

Segundo a pasta, também acompanha o pagamento do benefício em fevereiro a primeira parcela do Auxílio Gás. O programa, que é bimestral, considera a média do preço nacional do botijão de 13kg, atualmente em R$ 108,50. Já a partir de março, espera-se que o Bolsa Família ainda disponibilize o acréscimo de R$ 150 por criança de até seis anos.

Assim que a parcela for paga, o dinheiro poderá ser sacado em até 120 dias em terminais de autoatendimento, lotéricas e agências bancárias da Caixa. Para aqueles que preferirem, o recurso, no valor mínimo de R$ 600, também poderá ser movimentado virtualmente, por meio do aplicativo Caixa Tem. Confira o calendário de pagamento.

O Bolsa Família é destinado a famílias com renda per capita de até R$ 100,00, consideradas em situação de extrema pobreza, e aquelas com renda per capita de até R$ 200,00, em condição de pobreza. Em janeiro deste ano, o benefício atingiu 21,9 milhões de famílias em 5.570 municípios do país, com o investimento de R$ 13,38 bilhões