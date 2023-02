Governo anuncia R$ 600 milhões para reduzir filas de cirurgias no SUS

O governo federal libera, nesta segunda-feira (6), R$ 600 milhões para auxiliar na redução das filas de cirurgias, exames e consultas no Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa, anunciada no fim de janeiro, será lançada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pela Ministra da Saúde, Nísia Trindade, em evento no Rio de Janeiro.

Segundo o governo, serão ofertados R$ 200 milhões ainda em fevereiro para a organização de mutirões, o que deve reduzir a demanda de cirurgias por todo o país. O restante, cerca de R$ 400 milhões, será repassado de acordo com a produção apresentada de cirurgias realizadas, principalmente abdominais, ortopédicas e oftalmológicas.

A medida prevê ainda estratégias para garantir equipes cirúrgicas completas, sendo que cada estado poderá estabelecer as cirurgias prioritárias, conforme a realidade local. Já a partir de junho, os repasses monetários também atenderão exames diagnósticos e consultas especializadas, sobretudo aquelas com foco em tratamentos oncológicos.

O investimento integra a Política Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas e está garantido pela PEC da Transição. Apesar de não haver um levantamento preciso do número de pessoas na fila de espera dos procedimentos na rede pública, estima-se que 1 a 2 milhões de pessoas estejam esperando por cirurgias e atendimentos especializados.