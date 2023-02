EUA derrubam terceiro objeto voador em três dias

Os militares dos Estados Unidos derrubaram um outro objeto voador neste domingo (12), na região do Lago Huron, perto da fronteira entre EUA e o Canadá. Essa é a quarta interceptação desse tipo por caças americanos neste mês.

A informação inicial foi dada pelo deputado Jack Bergman, do estado de Michigan. Ele disse no Twitter que os militares “desativaram outro ‘objeto’ sobre o Lago Huron. Agradeço a ação decisiva de nossos pilotos de caça”.

Autoridades do governo confirmaram a ação para a agência Reuters.

De acordo com o porta-voz, embora não representasse uma ameaça militar, o objeto poderia ter potencialmente interferido no tráfego aéreo local e poderia ter atividades de vigilância.

Segundo oficiais das Forças Armadas que falaram sob condição de anonimato, ainda não se sabe se o aparato era manobrável ou se estava simplesmente flutuando com as correntes de ar. Os oficiais também não deram detalhes sobre a última aparição do objeto.

Fonte: GLOBO