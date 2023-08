Prefeitos da Amures alinham ações com a bancada parlamentar da Serra

Formalizada oficialmente, essa semana, pelos deputados Lucas Neves, Március Machado, Mário Motta e Nilson Berlanda, a Bancada Parlamentar da Serra Catarinense na Assembleia Legislativa definiu a primeira demanda de prioridades. Foi assinado pelo grupo, ofício ao governador Jorginho Mello para atender demandas dos prefeitos referentes ao Programa Rodoviário Estrada Boa.



A notícia foi dada nesta quinta-feira (24), na assembleia mensal da Amures, pelo presidente da bancada Lucas Neves. Ele citou obras como a rodovia que liga Rio Rufino a Urubici e a Palmeira à Correia Pinto, que precisam de atenção especial do governo do Estado. Foi solicitada também ao governo, a estadualização do trecho entre Cerro Negro e Abdom Batista, assim como projeto entre Anita Garibaldi e Abdom Batista.



O presidente da Amures, prefeito de São Joaquim Giovani Nunes, agradeceu ao apoio da bancada parlamentar e destacou que será estratégica na busca por soluções comuns da região. Giovani Nunes também agradeceu ao parlamentar pela notícia de que o governo começará a pagar no fim desse mês, os contratos e convênios com valor de até RS 500 mil.

As técnicas do Núcleo de Gestão de Convênios do governo que trabalham dentro da Amures, Grace Oliveira e Marilza Andrade Corrêa Justino, confirmaram a notícia dos pagamentos de contratos e orientaram os prefeitos da importância de estar com as documentações em dia. Lucas Neve, também disse aos prefeitos que destinará emenda de R$ 400 mil para ajudar na implantação da cobertura da usina de asfalto da Amures.

A proposta da associação de municípios para alterar a nomenclatura do Aeroporto Regional do Planalto Serrano para Aeroporto Regional da Serra Catarinense, avança através de Projeto de Lei na Alesc, segundo Lucas Neves. Em paralelo, a Amures está elaborando projeto técnico para modernização e ampliação do aeroporto com vistas a atrair outras empresas que possam operar com voos regulares.



O presidente do Consórcio Serra Catarinense – Cisama, prefeito de Anita Garibaldi, João Cidinei da Silva, observou que o governo pagará este mês, os contratos de até R$ 500 mil e a partir de setembro, os contratos de até R$ 1 milhão. “Esse foi o compromisso assumido pelo governo na reunião com os prefeitos”, lembrou João Cidinei.



A reunião dos prefeitos prosseguiu com pautas referentes ao Cisama, como aprovação do orçamento 2024, atualização da implantação da usina de asfalto, perfuração de poços artesianos e confirmação do prefeito de Lages, Antônio Ceron, de assumir o serviço de guarda e equipe de operadores da usina.

Por Júlia Borges / Amures