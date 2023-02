SC tem 780 crianças a mais perdidas em praias que no ano passado

O número de crianças perdidas em praias do litoral catarinense “saltou” nesta temporada. De acordo com o novo boletim do CBMSC (Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina) divulgado nesta terça-feira (21), foram registradas 2.500 ocorrências neste ano, enquanto no ano passado foram 1.720. O aumento foi de 45%.

O CBMSC disse em seu alerta que crianças sozinhas na praia aumentam o risco de afogamento. Outro ponto levantado pelos profissionais foi a importância das pulseiras de identificação, assim é possível que pais e responsáveis coloquem o nome da criança e os seus junto com os números de telefone para facilitar as buscas em caso de desaparecimento.

Os itens podem ser encontrados nos postos de guarda-vidas, em todo Litoral. Elas são feitas de material a prova d’água, o que garante a preservação dos dados mesmo com uso dentro do mar.

Nesta semana, morreram três pessoas afogadas em praias do litoral catarinense. Do dia 17 de dezembro ao dia 19 de fevereiro foram 23 afogamentos com morte em água salgada e 17 em água doce. Na semana passada eram 21 em água salgada e 16 em água doce.

A média de idade das vítimas é de 37 anos, com duas do sexo feminino, as outras vítimas do sexo masculino.