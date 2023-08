Expolages 2023 será na primeira semana de outubro

Organizadores prospectam a realização de uma das maiores feiras dos últimos anos. Estantes internos e externos já estão quase 100% comercializados. A exposição de animais será muito representativa

A maior feira multissetorial da Serra Catarinense, a Expolages 2023, será realizada de 3 a 8 de outubro, uma semana antes do previsto. A necessidade da antecipação se deve especialmente ao pedido de produtores, porque a venda de reprodutores de animais se concentra no mês de setembro, e até mesmo pela necessidade de retirar o gado das lavouras para plantio da soja. Considera-se também o fato de não conflitar com eventos de grande porte, no mesmo período, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.

Conforme explica o presidente do Sindicato e Associação Rural, Márcio Cícero Neves Pamplona, com a antecipação, foi possível trazer para dentro da Expolages, a exposição nacional da raça charolesa, que no ano passado foi realizada em Esteio (RS). Também haverá uma exposição ranqueada das raças Herford e Braford, na qual, os participantes concorrem ao ranking nacional das raças, inclusive, oficializada pela Associação Brasileira de Criadores. Expositores dos três estados do Sul serão atraídos à participação em Lages, exatamente pelo fato da contagem de pontos para o ranking de criadores.

Outra novidade envolve a raça do cavalo crioulo, com a realização da primeira exposição passaporte, com credenciamento para Esteio (RS), e que antes eram somente realizadas no outono. Este ano, a Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC), decidiu que a exposição passaporte também aconteça na primavera, e durante a Expolages.

Ovinocultura

A Exposição Sul Brasileira de Ovinos, este ano, também será trazida para dentro da Expolages. No ano passado ela ocorreu em separado. O Sindicato Rural já está projetando o aumento do espaço para alojar a grande quantidade esperada de animais. Conforme Márcio Pamplona, a ovinocultura terá um ganho representativo com a exposição de variadas espécies.

Leilões

Em paralelo à exposição multissetorial que já está com quase 100% dos espaços internos e externos comercializados, os leilões de animais seguem como grande coqueluche do evento. De 5 a 9 de outubro, a programação prevê leilões característicos como o de reprodutores bovinos, de todas as raças expostas, além da Feira da Novilha, Gado Geral e de cavalos crioulos e quarto de milha. O calendário dos leilões ainda está sendo definido. “Esta será sem dúvida, uma das maiores exposições já realizadas em Lages nos últimos anos”, salienta Pamplona.

Fotos ilustrativas / Crédito: Paulo Chagas

Por Assessoria de Imprensa