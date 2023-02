Idoso de 96 anos é preso por estupro de vulnerável em SC

Na manhã desta segunda-feira (27), um idoso, de 96 anos, foi preso pela Polícia Federal por estupro de vulnerável. O homem estava foragido desde o dia 1º de julho de 2022 e a prisão aconteceu em Balneário Camboriú.

Segundo a PF, o mandado de prisão, em decorrência de condenação a 20 anos de reclusão em regime prisional fechado, foi expedido pela 2ª Vara Criminal de Balneário Camboriú em 1º de julho de 2022, e se encontrava pendente de cumprimento pois o condenado fugiu para não ser preso, contando inclusive com o apoio de outras pessoas.

Entretanto, o idoso foi localizado em Balneário Camboriú e levado à Delegacia de Polícia Federal em Itajaí, de onde será encaminhado ao Presídio da Canhanduba. A condenação do homem teve por fundamento legal o crime de estupro, tipificado no Código Penal, com aumento de pena em razão do agente ter autoridade sobre a vítima.