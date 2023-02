Nuvem gigante ‘engole’ lavoura no PR e agricultor registra a cena

Um fenômeno da natureza chamou a atenção de moradores em diferentes cidades do interior do Paraná, como Maringá, Pitanga, Nova Tebas, Borrazópolis, entre outras, na manhã desse domingo (26/2). Nuvens gigantes de formatos surpreendentes foram avistadas no céu por moradores e compartilhadas nas mídias sociais.

Um agricultor gravou com o celular o momento em que uma nuvem gigante “engole” lavoura em Vila Nova dos Alemães, no município de Pitanga, no Paraná. Nas imagens, é possível observar um grande paredão formado pela nuvem avançando sobre a paisagem.

O vídeo se espalhou pelas redes sociais e gerou diversos comentários sobre o fenômeno. “É o fim do mundo”, escreveu um internauta em uma rede. “Isso é aviso de Deus”, escreveu outro.

Apesar da aparência “apocalíptica”, o fenômeno registrado pelo agricultor é mais comum do que parece, como explica o meteorologista Fernando Mendonça Mendes, do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).

“Esse é um fenômeno comum quando há avanço de uma frente fria ou linha de instabilidade sobre uma região. O que se vê são células de tempestade que se aglutinam e se alinham, formando essa visão de um ‘paredão’ de nuvens”, explica.

Segundo o meteorologista, o fenômeno registrado pelo agricultor envolve um pouco de ilusão de ótica, pois, dependendo da posição do observador, direção dos ventos e hora do dia e reflexão da luz, essa formação de nuvens pode parecer ainda maior.

“No extremo sul do estado, em que a geologia da região é mais plana, esse fenômeno é muito comum e pode ser avistado como no vídeo, um paredão de nuvens avançando sobre a paisagem”, disse Mendes.

Com informações: G1