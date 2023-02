O animal teria sido encontrado pelas equipes de busca na cidade de Adiyaman, no sudeste da Turquia, ontem (27).

O momento do resgate viralizou nas redes sociais após ser compartilhado no Twitter pelo empresário turco Tansu Yegen.

No vídeo é possível ver algumas pessoas em volta do buraco onde o cavalo está preso. Um homem desce no local e ajuda o cavalo a sair da área puxando uma corda. O animal, então, corre para a parte superior dos escombros.