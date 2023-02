Polícia Militar Rodoviária lança cartilha para orientar transportadores de maçãs

No período da safra da maçã, o número de caminhões que trafegam em São Joaquim e nas rodovias da região aumentam gradativamente, e pensando nisso a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) lançou uma cartilha com orientações para os transportadores se adequarem dentro da Lei 9.503 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

De acordo com a Lei a altura máxima permitida é de 4,40m e a largura máxima 2,60m, quanto ao transporte de bins de maçã também há outras regras. Ao usar cantoneira é obrigatório o uso de uma cinta por bins, sem cantoneira duas cintas, ambas fixadas com catracas.

Na parte traseira para evitar o deslocamento da carga é obrigatório a amarração em X ou a rede de proteção, em qualquer dos transportes também deve se utilizar lona ou sombrite para que não sejam projetadas maçãs na via a fim de evitar que caiam em para-brisas de outros veículos podendo ocasionar acidentes.

São Joaquim teve inúmeros prejuízos este ano causados por cargas fora do padrão, que acabam arrebentando cabos de energia, telefonia e internet. Uma reunião foi realizada na Prefeitura de São Joaquim com órgãos competentes e representantes das empresas de internet, para definir metas e evitar danos futuros.

Com o início da safra da maçã a PMRv irá intensificar as fiscalizações de velocidade, peso e cargas, para evitar acidentes, quem não estiver de acordo com a legislação será autuado conforme determina a lei.

“Nossa prioridade é a segurança dos usuários das rodovias e desta forma, temos nos empenhado na fiscalização e orientação de quem está transitando por elas. Quem está em desacordo com a legislação de trânsito está causando riscos a si e aos demais e portanto, será responsabilizado por isso. Vamos trabalhar para que não haja acidentes em nossa região”, destaca o Subtenente comandante posto 10 Israel.

