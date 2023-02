Idoso morre atropelado por caminhão na BR-282, na Serra Catarinense

Um idoso, de aproximadamente 60 anos, morreu atropelado na tarde desta terça-feira (28), na marginal da BR-282, em Lages, na Serra Catarinense. O acidente fatal ocorreu por volta das 16h, no bairro Bathes, próximo ao Lages Garden Shopping.

De acordo com informações extraoficiais, o senhor atravessava a via de bicicleta, quando se desequilibrou, caiu e acabou atropelado pela carreta com placas de Lages. Equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e o Instituto Geral de Perícias (IGP) estão no local. No momento, o trânsito da via da BR-282 está paralisado, sem o tráfego de veículos.

Com informações: SCC10