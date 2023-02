PMRv ALERTA SOBRE OS RISCOS NAS RODOVIAS EM VIRTUDE DA SAFRA DE MAÇÃS

A Polícia Militar Rodoviária, representada pelos comandantes do Posto 10 e Posto 21, municípios de Painel e Bom Jardim da Serra, respectivamente ST PM Israel e 2°Sgt PM Cantelli, participaram de uma entrevista na Rádio Difusora, em São Joaquim, na tarde desta segunda feira, 27, a qual abordou a legislação de trânsito, especificamente a segurança no transporte de maçãs, tendo em vista a safra 2023.



De acordo com a EPAGRI – Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural, órgão oficial do Estado, Santa Catarina se apresenta como o MAIOR PRODUTOR de MAÇÃS no País, ocupando a liderança dessa cadeia produtiva, reforçado pelos levantamentos do IBGE que afirmam que o Estado responde por aproximadamente 48% da área plantada no Brasil.

Para a escoação da produção, o principal meio logístico é o TRANSPORTE RODOVIÁRIO, que vem aumentando gradativamente nos últimos anos, refletindo por sua vez no crescimento do número de sinistros de trânsito no trecho compreendido entre Lages, São Joaquim e Bom Jardim da Serra.

Somente este ano já são contabilizados vários registros de sinistros de trânsito envolvendo caminhões de transporte de maçãs, inclusive com um óbito. Outras irregularidades são registradas no dia a dia da fiscalização, como caminhões com carga mal estivada, ausência de cintas, mau estado de conservação que inclui pneus precários, iluminação deficiente, excesso de peso, bem como irregularidades ligadas ao comportamento dos motoristas, como sinais de fadiga e consumo de substâncias entorpecentes.

Desse modo, a Polícia Militar Rodoviária, preocupada com a segurança viária de nossas rodovias, informa que vem trabalhando em conjunto com o SIE – Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade para aprimorar a sinalização nos pontos perigosos, e ao mesmo tempo orienta a todos os motoristas para que respeitem a sinalização de trânsito, fiquem atentos aos sinais de fadiga emitidos pelo seu organismo, não excedam a capacidade nominal de peso, bem como busquem conhecer o trecho a ser percorrido, para não comprometer sua segurança e a dos demais motoristas.

Fonte: 2ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária – Painel