Fatalidade: A cidade de Guaíba está em choque com a morte da laçadora Jéssica Toledo, que sofreu acidente durante um torneio de vaca mecânica na pista do Sindicato Rural da cidade. Integrante do CTG Gomes Jardim, era muito querida por todos. E vai deixar muitas saudades, relatam os amigos. O velório começa às 15h de hoje, na capela da funerária Narciso.

Com informações Repórter Farroupilha