Fabiano Henrique Shmitt é empossado como delegado regional de São Joaquim

Tomou posse na manhã de sexta-feira (03) o novo delegado da regional de Polícia do município de São Joaquim, o cargo que antes era ocupado pelo delegado Jackson Guasseli Pessoa, foi transmitido ao Delegado Fabiano Henrique Shmitt.

Com vasta experiência de muitos anos de carreira na Polícia Civil, Fabiano Henrique Shmitt, foi oficializado titular da 27.ª Delegacia Regional de Polícia durante cerimônia realizada na Casa da Cultura que contou com a presença do Delegado Geral Ulisses Gabriel, Delegado Sindical Samuel Corrêa, do prefeito Giovani Nunes e diversas autoridades.