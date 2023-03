Receita Federal libera programa do Imposto de Renda nesta quinta

A Receita Federal informou nesta quarta-feira (8) que o programa do Imposto de Renda (PGD/2023) será liberado às 9h desta quinta-feira (9). O órgão antecipou a disponibilização que tinha sido anunciada anteriormente para o dia 15 de março, quando começa o prazo de entrega das declarações do imposto de renda.

A antecipação do PGD ajuda o contribuinte que, ao ter acesso às informações necessárias para a entrega da declaração, pode se organizar e juntar a documentação que for necessária. Além disso, deve evitar possíveis congestionamentos.

As informações sobre a Declaração do Imposto de Renda 2023 podem ser acessadas no portal da Receita Federal.