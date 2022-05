Casan atua para recuperar e manter sistemas de abastecimento de água em Santa Catarina

A grande quantidade de chuva que vem atingindo o estado desde esta segunda-feira, 2, está prejudicando o abastecimento de água em várias regiões. As equipes da Casan em todo o estado estão mobilizadas para normalizar os sistemas e o atendimento à população. Por esse motivo, é fundamental que a população faça o uso econômico da água neste período.

Nos municípios de São Domingos, Lindóia do Sul, Ibicaré, Água Doce e Ipumirim, no Oeste e Meio Oeste, o abastecimento foi suspenso devido à cheia dos rios. A situação mais complicada é em Ibicaré, onde o atendimento está sendo recuperado, porém a Companhia atua também com caminhão-pipa para atendimento a algumas regiões. Nas demais cidades, a previsão é que os sistemas sejam restabelecidos nas próximas horas.

Rio das Antas, no Meio Oeste, está com 70% da capacidade de tratamento devido às cheias. E no Distrito de Ipoméia o atendimento está comprometido devido ao alagamento na área do poço. Em Urubici, na Serra Catarinense, o reservatório está zerado também devido às chuvas. O aumento da turbidez da água bruta prejudica o sistema de tratamento.

No Vale do Itajaí, em Rio do Sul, o nível do rio está em 8,5 metros e as equipes da CASAN seguem em situação de alerta, monitorando o sistema que, no momento, opera normalmente. Em função do estado de alerta, o atendimento presencial está fechado e, em caso de necessidade, a comunidade pode entrar em contato pelo 0800 643 0195.

Em Agrolândia, a captação está comprometida devido à quantidade de material, força das águas e turbidez do manancial. O elevado nível da água dificulta a limpeza no local e a captação para envio ao tratamento.

Na Grande Florianópolis, o sistema está prejudicado nos municípios de Santo Amaro e Águas Mornas, com previsão de normalização até esta quinta-feira (5). Em Florianópolis, a Companhia trabalha para localizar um vazamento oculto que compromete o fornecimento de água na região da Agronômica, especialmente na comunidade do Morro do Céu.

Na região Sul, em Braço do Norte as chuvas intensas afetaram o sistema de captação de água do município e a Casan trabalha para restabelecer o abastecimento o mais breve possível. Em Lauro Müller, os problemas causados pela chuva foram solucionados na noite de terça-feira, quando o sistema começou a se normalizar. No entanto, alguns pontos mais altos do município ainda podem ser afetados até a plena normalização do abastecimento. As chuvas continuam e o nível alto do rio permanece sendo monitorado.

As equipes mantêm atenção redobrada e trabalham em cada município prejudicado, recuperando ou mantendo o abastecimento com operação prejudicada pelas fortes chuvas.

Por Arley Reis

Gerência de Comunicação Social

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento