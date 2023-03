ACAERT empossa nova diretoria para a gestão 2023/2025

Na próxima segiunda-feira (13), a nova diretoria da Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão – ACAERT para a gestão 2023/2025 tomará posse. O evento será realizado no CentroSul, em Florianópolis, às 19h. O radiodifusor Fábio Bigolin, da Rádio Clube, de São Domingos, assume como o 13º presidente da entidade.

A diretoria foi eleita por aclamação no dia 25 de novembro do ano passado em Assembleia Geral Ordinária, realizada no Itapema Beach Resort. Bigolin é o segundo representante da Região Oeste. O primeiro foi o comendador radiodifusor Pedro Peiter, da Rádio Entre Rios, de Palmitos.

No evento, será exibido o manifesto: “Somos a voz de todos e continuaremos a representando. Porque é na mesma sintonia que todos se desenvolvem. ACAERT – um novo momento. O mesmo compromisso”. Para o presidente da entidade, esta será a prioridade da gestão. “Vamos manter a vanguarda e o protagonismo da ACAERT. Por isso, vamos trabalhar com coesão e união do segmento”, afirmou. Fábio Bigolin sucede a Silvano Silvano, executivo do Grupo ND, que passa a integrar o Conselho Superior da associação.

Catarinense de São Domingos

Fábio Bigolin, 43 anos, é catarinense de São Domingos. Começou a trajetória na rádio Clube, emissora da família, aos seis anos de idade, como operador de áudio. É formado e pós-graduado em Direito na Unoesc, de Chapecó. Tem especialização em Gestão de Estratégias de Negócios. Faz parte do quadro diretivo da emissora desde 1997. Já foi presidente do Rotary de São Domingos, presidente da Associação Filantrópica Passos Fortes e presidente da Comissão de Constituição e Legislação do Grande Oriente de Santa Catarina. Atuou como vice-presidente Regional Oeste da ACAERT.