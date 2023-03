Celular solta fumaça após superaquecer em bolso de estudante

Confira dicas de segurança para evitar que celular superaqueça.

O aparelho celular de um estudante do Centro Educacional (CED) 15 de Ceilândia, no Setor O, esquentou no bolso e começou a soltar fumaça durante o intervalo da aula, nessa quarta-feira (8/3).

Outros alunos que estavam no colégio gravaram imagens do ocorrido. A página Ceilândia Muita Treta recebeu registros do momento em que o celular superaqueceu e divulgou o vídeo.

O vídeo mostra o aparelho, em cima de um banco, com muita fumaça. Um dos adolescentes tenta retirar a capa de proteção derretida do celular. Em seguida, uma jovem joga água sobre o celular. Ninguém se feriu.

Especialista na área de tecnologia, Alex Leal afirma que as principais causas para superaquecimento de aparelhos celulares envolvem longo período de uso, exposição ao sol ou contato com calor corporal.

“Quando usamos o celular por um longo período, por exemplo, ou deixamos vários aplicativos abertos, o processador precisa trabalhar mais, para continuar funcionando, o que, consequentemente, gera mais calor”, comenta.

No caso do estudante, é possível que o celular tenha ficado por muito tempo no bolso e que tivesse uma capa de proteção feita de material denso.

“A fumaça apareceu, pois algum item com solda dentro do aparelho começou a derreter. Nessa situação, havia risco, até mesmo, de o celular explodir, o que poderia ser agravado pelo uso da água [pela jovem]”, destaca Alex.

Em casos assim, o ideal para controlar a fumaça é deixar o aparelho em ambiente aberto, para esfriar, e se afastar. Em último caso, vale cobrir o equipamento com um pano úmido ou usar o extintor.

Se o aparelho apresentar superaquecimento, o ideal é desligá-lo até que esfrie. “É interessante descobrir o porquê de o celular estar esquentando. Às vezes, pode ser pelo uso de carregador sem certificado, e que requer muito tempo para completar a carga, ou por ter ficado muito tempo dentro do carro”, exemplifica o especialista.

Aquecimentos normalmente ocorrem ao carregar o celular; como prevenir:

Use sempre baterias e carregadores originais da fabricante do celular;

Revise a cada cinco anos a instalação elétrica da sua casa ou escritório;

Evite deixar o celular carregando dentro de gavetas e caixas ou em cima de objetos inflamáveis;

Não toque no celular carregando com as mãos molhadas;

Na hora de plugar o carregador na tomada, não toque nas partes metálicas. Isso pode evitar choques;

Evite atender ou fazer ligações enquanto carrega o celular;

Não use benjamins (ou tês), extensões, adaptadores de tomada e outras “gambiarras” ao carregar o celular;

Não carregue o celular em ambientes com vapor ou risco de molhar (banheiro)

Não puxe o carregador pelo cabo para tirá-lo da tomada, rompendo fios internos;

Carregadores comprados no exterior podem não ser compatíveis com a rede elétrica brasileira;

Não coloque objetos pesados em cima do cabo do carregador, nem torça demais o item.

Com informações: Uol