Leilão de bens da Epagri: lotes já estão abertos para lances

No dia 11 de abril a Epagri realiza um leilão on-line de 101 lotes de bens inservíveis, como veículos, implementos agrícolas, equipamentos eletrônicos e de informática. Os lances já estão abertos no site do Leiloeiro Oficial e para participar os interessados devem se credenciar previamente na referida página. Empregados da Epagri e seus parentes até o 3º grau não poderão participar do leilão.

Os lotes estão espalhados em unidades da Epagri em nove municípios (Foto: Divulgação/Epagri)

Os bens estão espalhados em unidades da Epagri nos municípios de Agronômica, Caçador, Campos Novos, Chapecó, Florianópolis, Itajaí, São Joaquim, Tubarão e Videira. Os lotes poderão ser visitados nos locais indicados no edital entre os dias 27 a 31 de março de 2023, mediante horário agendado. O pagamento deve ser realizado em até 72 horas do encerramento da sessão pública.

Os bens serão entregues aos compradores a partir do dia 24 de abril. Espera-se arrecadar o valor mínimo de R$905,2 mil, que será destinado principalmente para a renovação da frota da Epagri, fundamental para a realização das atividades de extensão rural e de pesquisa agropecuária.

Interessados podem fazer os lances aqui.