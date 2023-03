Motociclista fica ferido após saída de pista na SC-114, em São Joaquim

Um motociclista de 27 anos ficou ferido após uma saída de pista seguida de tombamento registrada na noite deste domingo (12) no Km 310 da SC-114, em São Joaquim, na Serra Catarinense.

O homem apresentava uma fratura na clavícula e foi conduzido ao hospital pelo Corpo de Bombeiros Militar, local onde permaneceu em observação para uma possível cirurgia. Aos policiais, o condutor relatou que conduzia a motocicleta Honda/CG 150 Titan ES, com placas de Criciúma, quando teria realizado uma ultrapassagem, perdido o controle da motocicleta, saído de pista e tombado em seguida.

Os policiais consultaram débitos do veículo e com o último licenciamento do ano 2012. Antes da chegada da PMRv, os bombeiros afirmaram que o veículo foi retirado por uma mulher de 34 anos de idade. Os policiais emitiram um Boletim de Ocorrência e tentaram contato com a mulher que retirou a motocicleta, mas não obtiveram êxito.

Com informações: Polícia Militar Rodoviária (PMRv)