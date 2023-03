Nova rodada de pagamentos do PIS/Pasep é liberada nesta quarta-feira

Mais um lote de pagamentos do PIS/Pasep, referentes ao ano base de 2021, será liberado pela Caixa Econômica e pelo Banco do Brasil nesta quarta-feira (15). Serão contemplados, agora, os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em março e abril e os servidores públicos com número final de inscrição 1.

O valor do abono salarial pode chegar a R$ 1.302,00. O pagamento varia de acordo com a quantidade de dias trabalhados no ano em questão.

Quem pode receber?

Para receber o abono salarial PIS/Pasep, o trabalhador precisa atender os seguintes critérios: