Motorista de ônibus que colidiu contra trem no PR estava com a CNH vencida

A polícia divulgou novas informações sobre o acidente entre um ônibus e um trem, em Jandaia do Sul (PR), que culminou na morte de três pessoas e deixou mais de vinte feridos.

Segundo os agentes, o condutor do veículo, que levava estudantes da Associação de Pais e Amigos Excepcionais (APAE), estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há mais de trinta dias.

O corpo de duas das vítimas fatais, as jovens de 15 e 11 anos, foram enterrados nessa terça-feira (14). No acidente que ocorreu no dia 9 de março, o ônibus atravessou o trilho do trem e foi atingido em cheio por uma locomotiva.