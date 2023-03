Esquadrilha da Fumaça visita a Serra Catarinense; confira quando terá apresentação

O capitão aviador da Esquadrilha da Fumaça, da Força Aérea Brasileira, realizou uma visita técnica, na tarde desta quinta-feira (23), nos municípios de Lages e Urubici, na Serra Catarinense. O objetivo foi reconhecer os espaços aéreos para, no dia 23 de abril, o grupo realizar uma apresentação gratuita em homenagem aos 40 anos da Aeronáutica, na praça do Sesc, em Urubici.

Segundo o capitão André Bezerra explicou que o reconhecimento é uma ação fundamental para a execução da atração. Agora, os serranos poderão prestigiar a apresentação com as sete aeronaves da Esquadrilha da Fumaça, em mais de 50 manobras, sobrevoando juntas e isoladas com movimentos de tirar o fôlego, durante 40 minutos de show.

“Para pilotar na Esquadrilha da Fumaça é necessário ser um piloto da Força Aérea Brasileira. Eu ingressei na FAB por meio da Academia da Força Aérea, a Escola de Formação de Oficiais, que fica em Pirassununga, interior de São Paulo, onde também fica a base de operações. Hoje temos o privilégio de representar o nosso país e a Força Aérea em todo o Brasil e no mundo”, disse o capitão aviador.

Desde o ano passado, a prefeitura de Urubici planejava trazer a atração até a Terra das Hortaliças. Neste ano, foi possível encaixar a apresentação com a comemoração dos 40 anos da Aeronáutica. “No dia 23, às 15 horas, na Praça do Sesc de Urubici, terá a apresentação da esquadrilha da Fumaça. Deixamos nosso convite a toda a população da região para este importante momento para a região”, convida a prefeita de Urubici, Mariza Costa.

Após a apresentação, os aviões da Força Aérea Brasileira ficarão na base do Aeroporto Federal Antônio Correia Pinto de Macedo, em Lages.

Com informações: SCC10