Homem morre após beber garrafa inteira de pinga em aposta com amigo

Na quinta-feira (23), uma aposta acabou em morte no município de Juara, no Mato Grosso. Isso porque um homem de 32 anos veio a óbito depois de beber uma garrafa inteira de pinga. Segundo informações da esposa da vítima, ele teria apostado com um amigo que conseguiria tomar a garrafa inteira num gole só.

Um boletim de ocorrência foi feito para investigar o caso e conforme o documento, após tomar todo o líquido da garrafa, o homem vomitou e, depois, foi dormir. No entanto, ao amanhecer, a sua esposa notou que ele não apresentava sinais vitais e acionou o Samu. Ao chegar no local, a equipe do Samu constatou a morte.

Com informações de CNN Brasil