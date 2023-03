Polícia Ambiental faz alerta sobre colheita e comercialização do pinhão fora de época

A Polícia Militar Ambiental faz alerta sobre a colheita e comercialização do pinhão fora de época, o chamado período defeso. Somente a partir do dia 1º de abril, que a colheita e comercialização estão autorizadas.

Além de fazer mal a saúde, por não estar “maduro”, comprar pinhão durante o defeso impede a regeneração da araucárias, dificultando a dispersão de suas sementes e sua continuidade.

Ainda no comunicado, a Polícia Militar Ambiental afirma que está intensificando o patrulhamento nos locais que comercializam pinhão, devido ao grande número de apreensões registradas nos últimos anos.