As lojas Casa do Vinho se preparam para o último fim de semana da Vindima

O mês de março foi marcado pela movimentação da Vindima, que proporcionou visitantes interessados em desbravar os vinhos finos de altitude da Serra Catarinense. A equipe da Casa do Vinho é altamente preparada para recepcionar esses visitantes e tem à frente um ícone de atendimento, que é o Sr. Vilson Borges, conhecido como Comendador.

A expectativa para o último fim de semana da Vindima é alta e as lojas Casa do Vinho esperam receber centenas de visitantes. Com alguns lançamentos, as lojas se destacaram apresentando novidades exclusivas em comemoração ao mês da colheita.

Cordialidade e simpatia, alinhada com a qualidade dos vinhos, é o que define a marca Casa do Vinho.

Karu Comunica – Ana Paula Lemos