Um parto curioso chamou a atenção em Faxinal dos Guedes, no Oeste de Santa Catarina. No início desta semana, uma porca deu à luz a 41 leitões em uma granja no interior do município.

O parto durou cerca de cinco horas e, por causa do grande número de filhotes, alguns porquinhos foram alimentados por outras porcas da granja. Ainda foi informado que um parto desse tamanho é inédito no local e que o máximo já registrado foi 26 filhotes.