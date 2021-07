Coronavírus SC: Matriz de risco aponta nove regiões em estado grave e sete em gravíssimo

A Matriz de Risco Potencial para a Covid-19 divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), neste sábado, 17, segue apontando melhora nos índices. O mapa desta semana aponta nove regiões em estado grave (cor laranja) e outras sete em nível gravíssimo (cor vermelha). Na semana passada, os dados mostravam oito regiões em cada nível.

As regiões que apresentaram melhora, comparadas com a semana passada, foram as do Alto Vale do Itajaí e Extremo Sul Catarinense, que agora deixam o nível gravíssimo para o grave. As regiões do Alto Uruguai Catarinense, Planalto Norte e Serra Catarinense mantiveram a tendência da semana passada e continuam na cor laranja. As regiões que estão no maior nível de risco são Xanxerê, Laguna, Médio Vale do Itajaí, Alto Vale do Rio do Peixe, Carbonífera, Foz do Rio Itajaí e Nordeste.

>>> Clique aqui para fazer o download do boletim

Para a cientista de dados Bianca Vieira, no entanto, os dados seguem projetando a esperança de dias melhores. “A matriz mostra, sim, uma ampliação de melhora que está expressada pela baixa na ocupação de leitos UTI, inclusive com lista de espera zerada, e o aumento da velocidade de vacinação em todo o estado. A situação ainda é de observação em todos os locais, principalmente até que a segunda dose ou dose única estejam em percentagem maior que 50%. Todavia, os sinais são bastante positivos e mostram que os esforços do governo e da sociedade finalmente começam a aparecer nos indicadores”, finalizou.

Por Andrey Lehnemann

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde – SES