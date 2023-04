CyberGAECO intervém para derrubar acesso ao falso site do Detran criado para prática criminosa

Após informações repassadas na última sexta-feira, 31, pela Diretoria de Tecnologia e Inovação do Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina (Detran/SC), dando conta de um suposto site falso, criado para aplicação de golpes em contribuintes que fizessem o pagamento do IPVA/2023, a equipe do CyberGAECO, juntamente ao referido núcleo técnico do Detran e do Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina (CIASC), rapidamente interveio para derrubar o acesso ao falso site utilizado para a prática criminosa. Evitando assim, que os golpistas fizessem novas vítimas.

Na madrugada de sexta para sábado (31 e 1º de abril), menos de 24h após o alerta, o site já estava inacessível na internet. Cabe destacar que foi verificado ainda links semelhantes a prática delituosa em desfavor do Detran/SC em outros quatro Estados (RS, PA, TO e SP) os quais também foram derrubados após intervenção.

A equipe do CyberGAECO possui agentes especializados no combate a crimes cibernéticos, apoiando os órgãos policiais e ministerial na investigação de delitos praticados no ambiente digital, inclusive, para intervenção imediata, a fim de mitigar os danos decorrentes de grandes fraudes a órgãos governamentais.

O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), que coordena a força-tarefa do Gaeco, ainda faz um alerta à população acerca dos recorrentes casos de golpe envolvendo falsos sites de leilão de veículos credenciados aos Detran de todo o país, causando prejuízos elevados nas vítimas deste tipo de fraude virtual.

Por isso, sempre que um cidadão buscar tal serviço na internet, deve desconfiar de valores muito abaixo do praticado pelo mercado, desconfiar de sites hospedados em domínio que não seja .com.br e especialmente quando informado que o bem não pode ser visitado. Lembrando que o Link correto de Detran/SC é detran.sc.gov.br