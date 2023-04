Veja o cronograma de pagamento do Bolsa Família em abril

A Caixa Econômica Federal liberou o calendário do Bolsa Família em abril. Como de costume, as parcelas, no valor médio de R$ 670, serão distribuídas nos 10 últimos dias úteis do mês, começando pelos beneficiários com o dígito final do Número de Identificação Social (NIS) 1. O primeiro pagamento será feito no dia 14.

Além da parcela tradicional, as famílias irão receber o acréscimo de R$ 150 por crianças de até seis anos. Já a partir de junho, o programa incluirá mais R$ 50 para cada integrante da família com idade entre sete e 18 anos incompletos e para gestantes. A projeção, portanto, é que o benefício médio passe para R$ 714 ainda no primeiro semestre.

O Bolsa Família é destinado a famílias com renda per capita de até R$ 218, consideradas na linha da pobreza, inscritas no CadÚnico. Segundo o governo federal, o período de validade do benefício é de 24 meses, sem que haja o cancelamento dos pagamentos, caso a família alcance renda superior ao definido.

Em março, cerca de R$ 14 bilhões foram distribuídos para cerca de 20 milhões de famílias. Bahia (2,56 milhões) e São Paulo (2,55 milhões) foram os dois estados com maior número de beneficiários do programa no mês. Já no corte regional, o Bolsa Família atendeu, sobretudo, famílias da região do Nordeste (9,73 milhões).