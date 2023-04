Identificam a causa das anomalias do campo magnético da Terra

Anomalias no campo magnético da Terra causam interferência no funcionamento de satélites e leituras de bússolas que não mostram a direção do norte verdadeiro, mas por quê?

O campo magnético da Terra circula ao redor do mundo e no espaço, e é determinado por processos profundos no núcleo, onde as temperaturas excedem 5.000°C. A pesquisa sugere que a maneira como esse núcleo superquente esfria é a chave para entender as causas de peculiaridades, ou anomalias, no campo magnético da Terra.

No centro da Terra existe uma massa de ferro fundido que funciona como um dínamo. O ferro fundido se move e gera o campo magnético global da Terra. As correntes convectivas mantêm este dínamo em movimento enquanto o calor flui do núcleo para o manto da Terra.

Os geofísicos da Universidade de Leeds descobriram que o processo de resfriamento não é uniforme em toda a Terra, e essa não uniformidade causa anomalias no campo magnético do planeta. A análise sísmica identificou regiões do manto inferior na África e no Pacífico que são particularmente quentes. Simulações de computador sugerem que esses pontos quentes reduzem o efeito de resfriamento no núcleo, causando mudanças regionais ou localizadas nas propriedades do campo magnético.

Por exemplo, onde o manto é mais quente, o campo magnético no topo do núcleo provavelmente será mais fraco, resultando em um campo magnético mais fraco sendo projetado no espaço sobre o Atlântico Sul, causando problemas para os satélites em órbita.

“Uma das coisas que o campo magnético no espaço faz é desviar as partículas carregadas emitidas pelo Sol. Quando o campo magnético é mais fraco, esse escudo protetor não é tão eficaz“, explica o Dr. Jonathan Mound do Escola da Terra e do Meio Ambiente. “Então, quando os satélites passam por essa área, essas partículas carregadas podem atrapalhar e interferir em suas operações.”

Os cientistas têm observado a anomalia no Atlântico Sul, mas não está claro se é uma característica de longa duração ou algo que aconteceu mais recentemente. O estudo sugere que as anomalias são causadas por diferenças na taxa na qual o calor flui do núcleo da Terra para o manto. O local onde essas diferenças de fluxo de calor ocorrem provavelmente determinará quanto tempo elas podem durar.

“Os processos no manto ocorrem muito lentamente, então podemos esperar que as anomalias de temperatura no manto inferior tenham permanecido as mesmas por dezenas de milhões de anos”, diz Mound. “Portanto, esperaríamos que as propriedades do campo magnético que eles criam também fossem semelhantes por dezenas de milhões de anos.

No entanto, o núcleo externo mais quente é uma região de dinâmica de fluidos, diz Mound, “portanto, o fluxo de calor e as propriedades do campo magnético que eles causam provavelmente flutuarão em escalas de tempo mais curtas, talvez mais de 100 a 1000 anos”.

O artigo foi publicado na Nature Geoscience.

Fonte: Tempo