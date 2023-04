Sucuri de 1,5m sai pelo ralo e interrompe banho ; veja vídeo

Apavorante! Imagina estar tomando um banho relaxante e se deparar com uma sucuri de 1,5 metro saindo pelo ralo do banheiro. Foi essa a situação que assustou e surpreendeu um morador de Cuiabá, no Mato Grosso, nos últimos dias.

O homem contou que estava no banho por volta das 22h, quando reparou que algo se movia dentro do ralo. Ele abriu para ver o que era a sucuri foi saindo para o banheiro. Assustado, ele deixou o cômodo com o chuveiro ligado e acionou o Corpo de Bombeiros para o resgate do animal, porém, pouco tempo depois a cobra havia sido perdida de vista. O animal simplesmente voltou para o ralo e dali em diante, não foi mais visto.

“Muitas vezes, inadequadamente, o esgoto acaba desembocando em rios ou algo semelhante e como ratos são atrativos para as sucuris, elas podem ir em busca deles por meio dos encanamentos. Porém, caso isso aconteça e a cobra seja da espécie sucuri, não há motivo para preocupação pois são cobras inofensivas e sem peçonha”, disse o profissional.

Segundo o biólogo Henrique, que compartilhou o vídeo nas redes sociais, a situação é mais comum do que se imagina. Ele disse ainda que o morador da residência onde a cobra apareceu pode ficar tranquilo pois, seria difícil a sucuri retornar pelo encanamento devido ao seu tamanho.