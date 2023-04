Dia D de combate à dengue nas escolas estaduais é nesta terça

Com o objetivo de conter o aumento de casos de dengue em Santa Catarina, a Secretaria de Estado da Educação (SED) mobilizou as 1.053 escolas estaduais para o dia Dia D de combate à dengue, que será nesta terça-feira, 4. A mobilização é uma parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive).

A EEB Irineu Bornhausen, no Bairro Estreito, terá diferentes ações relacionadas ao combate à dengue, envolvendo toda a comunidade escolar. Além de panfletagem em ruas próximas, também haverá varredura no ambiente escolar para eliminar focos do mosquito.

Escolas de todas as regiões do estado desenvolveram ações alusivas ao combate à dengue dentro da sua realidade.

O quê: Dia D de combate à dengue nas escolas estaduais

Dia D de combate à dengue nas escolas estaduais Quando: terça-feira, 4 de abril

terça-feira, 4 de abril Local: EEB Irineu Bornhausen, R. Ver. Batista Pereira, 306 – Estreito, Florianópolis – SC.

