Jorginho Mello anuncia 500 quilômetros de rede trifásica para áreas rurais de SC

O governador Jorginho Mello anuncia nesta terça-feira, 4, em Florianópolis, a implantação 500 quilômetros de rede trifásica em áreas rurais do estado de Santa Catarina, no Oeste, Planalto Serrano, Planalto Norte e Alto Vale do Itajaí. Participam do ato marcado para as 11h, na Casa da Agronômica, o secretário de Estado da Fazenda, Cleverson Siewert; o secretário de Estado da Agricultura, Valdir Colatto; e o presidente da Celesc, Tarcísio Rosa.

Demanda histórica no meio rural catarinense, a melhoria, por meio da Celesc, representa maior oferta de energia elétrica, o que irá viabilizar a ampliação de negócios, evitando quedas no fornecimento.

Serviço

O quê: Implantação de 500 quilômetros de rede trifásica em áreas rurais no Estado

Quando: Terça-feira, dia 4, às 11h

Onde: Casa da Agronômica, Florianópolis

Por Secomfran